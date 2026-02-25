Este jueves 26, de 16 a 20 horas, se realizará el encuentro de finalización de la Colonia Municipal de Adultos Mayores 2026 en el Centro Municipal de Día “De Cara al Sol”. La jornada marcará el cierre de una edición que superó los 550 inscriptos.



La colonia, que se extendió hasta fines de febrero debido a su alta convocatoria, se desarrolló los lunes, martes y jueves con una amplia propuesta de actividades recreativas, deportivas y culturales. Gimnasia en el agua, tejo, newcom, golf croquet, tenis de mesa y juegos de mesa formaron parte de una grilla pensada para promover el movimiento, la socialización y el disfrute en un entorno cuidado y accesible.

La jornada del jueves mantendrá las actividades habituales hasta la merienda, prevista alrededor de las 18:20. Posteriormente, se presentarán números en vivo, el uso de la palabra por parte de autoridades municipales y, a partir de las 19, una banda en vivo que dará paso al baile y al encuentro festivo entre los participantes.

La Colonia Municipal 2026 garantizó la participación plena de personas con discapacidad, integrándolas a cada propuesta mediante el acompañamiento de equipos técnicos y el uso de transporte accesible. Además, por primera vez, se incorporó a personas mayores que residen en instituciones de larga estadía y casas de cuidado, ampliando derechos y asegurando el acceso a espacios recreativos a quienes históricamente no habían podido participar.

Para el desarrollo de la colonia, el Gobierno dispuso un equipo de más de 40 trabajadores, entre promotores de salud, coordinadores de transporte, coordinadores generales, personal de cocina y mantenimiento, y responsables de cada actividad. Se garantizó traslado gratuito desde distintos barrios de la ciudad, alimentación diaria (incluyendo opciones sin gluten) y un dispositivo de cuidado sanitario con enfermería y sala equipada para la atención y prevención.