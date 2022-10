En diálogo con Ahora Radio Cero, la concejal del oficialismo Selva Chesini, consultada por las divisiones dentro de su bloque, manifestó que “yo tengo una postura con cada proyecto en particular, no me siento ni de un lago ni del otro en general, si en determinadas cuestiones, es lo más saludable y razonable”.

“En el caso puntual de la combi yo di mis razones de la abstención, que no coinciden con los argumentos de mis compañeros de bloque, yo sí creo que existe la posibilidad de hacerlo aunque el ejecutivo no tenga la obligación de prestar el servicio, mi abstención tuvo que ver con cómo deben tratarse estas cosas, faltó debate y citar a los compañeros del ejecutivo o quienes sean órgano de aplicación del servicio, me parecía que se podía mejorar el proyecto, salió muy rápida”, argumentó.

Asimismo, opinó que “me parece un proyecto válido y que lo viene reclamando la sociedad. Yo tengo una amiga que tuvo que viajar en su auto y ahora está luchando para que la obra social le reconozca algo”, comentó.

Finalmente, acerca de la posibilidad de que el intendente vete la ordenanza, Chesini planteó que “sería un error, me parece que no es lo mejor vetar una ordenanza que sale del concejo deliberante, pero es una opinión personal”, concluyó.