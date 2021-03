Lo cierto es que el martes bien temprano, el presidente del club Juventud Unida, Lucio Benítez, había adelantado que las pérdidas que sufrieron los clubes fueron muy grandes, por lo que esperan poder recuperarse en el próximo año, y en este contexto afirmó que analizan distintas alternativas para darle forma a una edición muy especial.

“Lo decidimos con toda la Comisión del Carnaval del País, y esperamos que puedan hacerse las fiestas masivas y populares de todo el país”, dijo Benítez en diálogo con ElDia desde Cero (Radio Cero 104.1) al confirmar que la próxima edición contará con las cinco comparsas: Ará Yeví (Tiro Federal), Kamarr (Sirio Libanés), Marí Marí (Central Entrerriano), Papelitos (Juventud Unida) y O'Bahía (Pescadores).

“Vamos a salir las cinco comparsas; luego, veremos cómo nos encuentra la situación de la pandemia en el próximo año, y si es que hay que dar marcha atrás se hará, pero somos optimistas. La decisión fue tomada con un tiempo muy prologado para poder achicar algunos gastos, para dar previsibilidad y comenzar con las compras y las contrataciones", sostuvo al confirmar que la decisión fue tomada por unanimidad en la tradicional reunión que la Comisión realiza todos los lunes por la noche.

Pero las noticias del Carnaval del País, al igual que la alegría, son efímeras: por la tarde, el representante del Club de Pescadores y el presidente de la Comisión del Carnaval, Ricardo Saller, desmintió lo dicho por Benítez durante la mañana.

“Más que votación fue otra cosa”, afirmó en Viene con Yapa (FM 104.1) el Presidente de la Comisión sobre el hecho de que esté confirmada la presencia de las cinco comparsas durante el Carnaval del País 2022, y sobre el tema aclaró: “Algunos pensábamos de una forma y otros de otra, Y después se presentó un proyecto para que saliéramos las cinco comparsas. Nosotros –por el Club de Pescadores– creemos que en 2022 deberían salir las tres comparsas que le corresponden: Marí Marí, Kamarr y Ará Yeví”.

Saller, además, aventuró las razones por las cuales el presidente de Juventud Unida había dicho lo que dijo por la mañana: “Lo que pasa es que Benítez tiene mucho entusiasmo de que las cosas salgan bien y se realicen”.

Además, Saller también se refirió a las arcas de las comparsas, las cuales definió como que transitan su peor momento: “Con respecto a lo económico, la Comisión del Carnaval está en cero. Con los últimos fondos, estamos pagando los gastos esenciales. Sabemos que los clubes vamos a tener que aportar para mantener la estructura del carnaval y solventar los gastos. Hoy, estamos tocando fondo. Necesitamos de los aportes de los clubes para afrontar los gastos mínimos. Y esta situación nunca se dio, y a esta altura parece como que vamos a hipotecar los clubes. Y no queremos esto, por eso tenemos que ser cautos”.

Eso sí, el Presidente de la Comisión del Carnaval afirmó que sí hubo un punto en el que se consiguió un consenso unánime y que, al parecer, será lo único seguro con respecto al espectáculo más paradigmático de Gualeguaychú en mucho tiempo: el verano que viene, no será puntuable, por lo tanto no habrá ni ganadores ni perdedores.

Lo cierto es que, como confirmaron a ElDía varias fuentes vinculadas a los clubes, la reunión del lunes pasado fue más que nunca un griterío donde no quedó nada en concreto y más de uno entendió lo que quiso entender. Inclusive Saller mismo lo confirmó: “No hubo una votación porque todo fue algo medio raro. Que tienen que salir a competir las tres comparsas, que le corresponden; que tienen que salir las cinco. No sabés lo que fue anoche (por la noche del lunes), no fue tan claro. Yo también tengo un quilombo bárbaro en la cabeza”.