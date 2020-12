La Comisión del Carnaval se reúne para tomar decisiones sobre la Edición 2021

La pandemia del Covid-19 ha golpeado fuerte a la organización del Carnaval del País, que por el momento no ha tomado ninguna determinación sobre la temporada, aunque se sabe que en el hipotético caso de poder tener al menos una noche de desfile, el mismo no será puntuable y participarían las cinco comparsas en una intención de brindar un espectáculo integral dentro de la habitual calidad que año a año muestran las comparsas en el Corsódromo de la ciudad.

“La situación es complicada, hace tiempo que venimos evaluando distintas alternativas, sabiendo que es imposible organizar el Carnaval con las características a las que estamos acostumbrados año a año”, indicó a ElDia el presidente de la Comisión, Ricardo Saller.

Dentro de las alternativas que maneja la Comisión, está prácticamente descartada la chance de organizar el Carnaval en enero y febrero como ocurre habitualmente. Otro detalle que seguramente no se podrá concretar es la capacidad del Corsódromo, tomando en cuenta la necesidad de mantener distanciamiento social en las pocas reuniones que se han habilitado en espacios al aire libre.

Los dirigentes analizan el día a día de la situación sanitaria, han mantenido contactos casi permanentes con el Municipio y también con autoridades provinciales, las cuales han expresado que “será muy difícil que pueda realizase el Carnaval”. Sin embargo, desde el seno de la Comisión del Carnaval mantienen una pequeña luz de esperanza en poder brindar un espectáculo diferente pero sin perder la esencia carnavalera.

“La reunión no va a ser para anunciar que no habrá carnaval”, dijeron a ElDia desde la Comisión, expresando que “sabemos que el panorama no es el ideal, pero entendemos que los tiempos han cambiado, si bien los espectáculos masivos no tienen habilitación, podemos esperar un tiempo antes de tomar una resolución definitiva”.

Si bien nadie se anima a adelantarlo, la única alternativa que hoy por hoy manejan dentro de la Comisión del Carnaval es poder aprovechar el fin de semana largo de Carnaval, que será a mediados de febrero, para poder realizar dos o tres noches de espectáculo con la presencia d las cinco comparsas y con un aforo máximo en el Corsódromo, que lógicamente será mucho menor al acostumbrado, para poder cumplir con el distanciamiento social y el resto de los protocolos.