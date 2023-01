Poco antes de las nueve de la noche en la Plaza de Pueblo General Belgrano se realizó la segunda asamblea vecinal, esta vez con la presencia de integrantes de la Comisión Directiva, para dirimir cuestiones inherentes al funcionamiento del cuerpo de Bomberos Voluntarios, el levantamiento de la sanción a una bombera y a un bombero, cada uno por 30 días, debido a comentarios que los mismos habrían realizado en redes sociales.

Los bomberos involucrados y al menos uno más del cuerpo activo desconocieron el nombramiento de Nicolás Ibarra como Jefe del Cuerpo Activo. Después de largas discusiones y acusaciones mutuas se llegó a un principio de acuerdo. La Comisión Directiva en su totalidad se reuniría primero, para luego hacer una reunión en conjunto con los integrantes del Cuerpo Activo. La misma se efectuaría el martes de la semana que viene.

Hubo fuertes cruces de uno y otro lado, inclusive de vecinos que son socios y de gente que en algún momento fue integrante de otras comisiones. La tensión fue muy elevada y por momentos pendió de un hilo. Francisco Fiorotto, Secretario de Gobierno del Municipio, intercedió para poner un poco de paños fríos y llevar la asamblea por los carriles normales, aunque la misma en más de un momento se desmadró.

Varios vecinos increparon duramente a los integrantes de la Comisión que se reunieron en “modo asamblea” en el corazón de la Plaza de Pueblo Belgrano. El clima estaba espeso y no tardó en desatarse un mini tormento con acusaciones de los vecinos y respuestas de la dirigencia que maneja los destinos de los Bomberos de la vecina localidad de 7000 habitantes.

Las acusaciones más serias pasaron por desconocer el nombramiento de Nicolás Ibarra como Jefe del Cuerpo de Bomberos “por no tener la antigüedad necesaria, tampoco los cursos correspondientes como para ocupar el cargo, cuando tenemos personal femenino con el grado de Cabo y muchos años de servicio que Ibarra no tiene”, dijeron los bomberos Yamila Méndez y Rodrigo Couso, quienes fueron sancionados por la Comisión.

También desconocieron “las sanciones porque no teníamos un presidente de la Comisión y un Jefe de Cuerpo Activo nombrado, razón por la que los días que nos aplicaron no tienen validez”, señaló Yamila, una de las suspendidas.

Gladys Larrosa, otra de las integrantes del cuerpo activo, fue más lejos y dijo que “si no cambian las cosas, nombran a quien le corresponda por antigüedad y capacitación, además de levantar las sanciones, pido la baja y dejo bomberos”

La Comisión, a través de sus integrantes, particularmente Pedro Albónico, defendió la gestión y dijo que se deben acatar y respetar las órdenes que se imparten. Explicaron que en ocasión de un incendio en Perdices al que se le pidió colaboración a Pueblo Belgrano no concurrieron por encontrarse con una dotación (4 bomberos) en el cuartel que no podían descuidar la jurisdicción, máxime en tiempos de sequía con focos ígneos que podrían estallar en cualquier momento, además de no contar con un Jefe del cuerpo activo.

Señalaron que “la Comisión es la que decide y ejecuta las acciones a seguir, aunque eso no significa que no podamos dialogar. Destacaron que en los dos años de gestión que llevamos hemos dejado los papeles en regla y aumentado el parque automotor y los recursos, aunque las obras se han retrasado por inconvenientes como este que estamos viviendo”

Rodrigo, uno de los suspendidos, denunció persecución por parte de algunos integrantes de la comisión generándose un cruce de palabras muy fuertes.

Las palabras, acusaciones, iban y venían con vecinos ofuscados e integrantes de una comisión que intentaban explicar sus acciones.

Finalmente, las aguas se calmaron un poco, y se logró que el martes las dos partes, Comisión y cuerpo de bomberos, se reúnan en una localidad que se caracteriza por una tranquilidad que perdió al menos por el tiempo que duró la asamblea,

Final de un capítulo. El martes se escribirá el tercero, lo cual no garantiza que sea el último.