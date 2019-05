La Comisión Episcopal alertó sobre excesos en las fuerzas de seguridad

La Comisión Episcopal de Justicia y Paz (CNJyP) expresa su preocupación por la “violencia de gravedad extrema” e “incompatible con el Estado de Derecho” en el que ha incurrido el personal de las fuerzas de seguridad en hechos recientes, por lo que reclama las autoridades que estos episodios sean esclarecidos y sancionados.

El mensaje del organismo dependiente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), e integrado mayormente por laicos, lleva por título “Proteger la vida y la seguridad juvenil”.

El mensaje completo

Lamentablemente, cuestiones relacionadas con la seguridad son noticia diaria. Frecuentemente afectan a grupos vulnerables: ancianos, mujeres, jóvenes, comunidades aborígenes, campesinos. Muchos hechos, posiblemente la mayoría, no tienen publicidad; o, según quienes sean o se consideren víctimas, alcanzan mayor o menor repercusión pública. Frente a ello, distintas voces expresan preocupaciones y reclamos; con sobrada razón, porque alteran la convivencia pacífica y destruyen. Gracias a Dios, la inmensa mayoría de nuestra sociedad aspira a vivir sin temores en un ámbito en que se respeten los derechos.

Se escuchan voces que proponen vías diferentes para enfrentar la inseguridad. Algunas no compatibles con el estado de derecho. Otras centralizan la problemática en la seguridad física o de los bienes materiales. No siempre se profundizan las causas que la provocan o favorecen. Presentar como “ejemplares” hechos mal llamados de justicia por mano propia o justificar actos violentos y delictivos sin esperar veredictos judiciales, no deberían caber en un país que aspire a pacificarse.

Ante los hechos en los que se han visto involucrados algunos miembros de las fuerzas de seguridad y que impactan en el corazón de nuestro pueblo queremos compartir nuestra preocupación, expresar nuestro dolor y pedir a las autoridades todos los esfuerzos necesarios para esclarecerlos, sancionar a quienes no obran de acuerdo a la ley y promover la formación de quienes tienen la obligación de proteger a los ciudadanos.

Los hechos de violencia de gravedad extrema inducen a suponer que en algunas estructuras de las fuerzas de seguridad anidan procedimientos incompatibles con el Estado de Derecho y que, al quebrar sus principios básicos, representan una amenaza particularmente para los jóvenes y las personas más vulnerables.

Reconocemos y valoramos el esfuerzo de los varones y mujeres que trabajan día a día por la seguridad ciudadana con verdadera vocación de servicio; sin embargo, es urgente corregir situaciones altamente dañosas y promover una seria y adecuada formación para el ejercicio del rol que el Estado les confía, dejando definitivamente atrás la creencia que las tareas de las fuerzas de seguridad habilita para la impunidad.

Corresponde que se sigan promoviendo en quienes asumen este servicio a la comunidad, un cambio en las acciones agresivas, sean físicas o verbales, que muchas veces se dan, eliminando toda forma de actuación violenta o “gatillo fácil” que implique una clara desproporción en la intervención de su tarea.

Manifestamos nuestra solidaridad con las víctimas de toda forma de violencia y sus familias y en especial con las involucradas en los acontecimientos de estos últimos días, que sufren por sus seres queridos. Este abrazo conlleva el reclamo y la exigencia de que se recorran todos los caminos de la verdad y la justicia que lleven a esclarecer los hechos y a sancionar a los responsables.