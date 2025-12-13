La velada del sábado 13 marcará un punto de inflexión para el boxeo local. La Comisión Municipal de Boxeo retomará la fiscalización de los combates amateur en el histórico Club Sarmiento, luego de más de diez años sin asumir ese rol clave dentro de la disciplina.

Desde la Dirección de Deportes del Gobierno de Gualeguaychú destacaron la importancia del regreso de la Comisión de Boxeo a este tipo de instancias. “El deporte sostiene la trama social, ofrece oportunidades reales y fortalece la identidad de nuestra ciudad. Cada disciplina cumple un rol fundamental, y para nosotros es una prioridad acompañarlas con responsabilidad y presencia”, remarcaron.

El pesaje, el control de licencias, los chequeos médicos y la fiscalización de cada cruce estarán a cargo del equipo municipal, que volverá al centro de la escena con una responsabilidad central vinculada a la seguridad y la transparencia del espectáculo. Se estima que se disputarán nueve combates en el campo amateur.

Las entradas anticipadas tendrán un valor de $10.000 y podrán adquirirse comunicándose con Lucas Traversa al 3446 603161, mientras que el valor en puerta será de $12.000. La actividad comenzará a las 20 horas en la intersección de las calles Quijano y 10 de Junio, en el predio José Alberto “Toto” Gallop, y se prevé que se extienda hasta las primeras horas del domingo. Cada integrante de la Comisión cumplirá funciones específicas para garantizar un desarrollo ordenado y acorde a los estándares que exige este deporte.

En cuanto a las dos peleas profesionales previstas, la fiscalización quedará bajo la órbita de la Federación Entrerriana, tal como lo establece la normativa vigente.