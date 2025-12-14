La noche porteña vivió un estreno que pocos olvidarán. El coach entrerriano Manu Colombo presentó su libro “Los Hilos Invisibles” en el histórico Teatro Lola Membrives, donde no sólo agotó localidades, sino que también sorprendió con un cierre que transformó la Avenida Corrientes en un pedazo de Gualeguaychú: la aparición inesperada de la comparsa Marí Marí.

La velada comenzó con la conducción del periodista y coach Mario Massaccesi, quien con su estilo cálido y humor inteligente trazó un recorrido por la trayectoria de Colombo, destacando su rigurosidad profesional y la sensibilidad humana que lo caracterizan. El público —que colmó la sala desde temprano— celebró cada intervención del autor, que compartió conceptos de su obra sobre vínculos, historias familiares y decisiones que tomamos sin saber por qué.

Pero la carrera de Colombo no se limita al impacto local. En 2026, fue elegido como el único conferencista argentino para presentar en Buenos Aires al reconocido Dr. Daniel Goleman, psicólogo de Harvard y pionero mundial del concepto de Inteligencia Emocional. Una distinción que lo posiciona entre los referentes más respetados del mundo en bienestar emocional y comportamiento humano.

Nacido en Gualeguaychú, Colombo inició su camino acompañando procesos de exploración personal. Con el tiempo se convirtió en formador internacional de coaches ontológicos bajo estándares avalados por la Confederación Internacional de Coaching, hasta crear su propio método: MOV – Movimiento, que integra coaching ontológico y mirada sistémica.

Hoy es una de las voces más solicitadas en radio, televisión y streaming, especialmente para abordar temas de vínculos, autoestima, dinámicas familiares y decisiones personales.

Cuando todo parecía haber terminado, la sorpresa final hizo vibrar al Lola Membrives: el ingreso de Marí Marí, con su despliegue de color, danza y energía que provocó una ovación de pie.

Entre los invitados estuvieron Gabriela Arias Uriburu, Pata Liberati, Alejandro Schujman, Martín Virasoro, Brenda Troccoli, Joel Ledesma, entre otros profesionales y personalidades destacadas.

Un cierre que fue más que un espectáculo: fue un homenaje a las raíces de un autor que logró llevar su historia personal al corazón de Buenos Aires.