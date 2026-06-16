En la tarde de este martes, tras confirmarse la noticia del fallecimiento de Juan Carlos “Juancho” Martínez, las redes sociales no tardaron en llenarse de expresiones de agradecimiento y reconocimiento uno de los mayores referentes del Carnaval del País.

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A lo largo de sus 91 años, “Juancho” desfiló en casi todos los circuitos del Carnaval del País y de los Corsos Populares Matecito. Fue jurado en distintos carnavales del país y del exterior, al tiempo que dirigió carrozas estudiantiles, murgas y comparsas. Una trayectoria que le valió el respeto y reconocimiento de la sociedad gualeguaychuense, en especial de la comunidad carnavalera.

Entre los primeros mensajes de despedida que circularon por las redes se encuentran los comunicados de distintas comparsas y figuras del Carnaval.



Juane Villagra, director de Papelitos, recordó con una foto en Instagram el tributo que la comparsa dedicó a Juancho en 2023 con su temática “León”.



También replicaron el mensaje en sus historias las cuentas del Club Juventud Unida y de la Reina 2026 de Papelitos, Valentina Giménez



Lo propio hicieron las comparsas Ará Yeví y Kamarr, al igual que el exdirector de Marí Marí, Facundo Luccardi Navarro.





Asimismo, el Museo del Carnaval, en conjunto con la Municipalidad de Gualeguaychú, dedicaron un posteo al emblemático referente.

