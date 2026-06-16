REPERCUSIÓN TRAS LA NOTICIA DE SU FALLECIMIENTO
La comunidad carnavalera despide a Juancho Martínez: "Su huella y su pasión quedarán para siempre en la pasarela"
En la tarde de este martes, tras confirmarse la noticia del fallecimiento de Juan Carlos “Juancho” Martínez, las redes sociales no tardaron en llenarse de expresiones de agradecimiento y reconocimiento uno de los mayores referentes del Carnaval del País.
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A lo largo de sus 91 años, “Juancho” desfiló en casi todos los circuitos del Carnaval del País y de los Corsos Populares Matecito. Fue jurado en distintos carnavales del país y del exterior, al tiempo que dirigió carrozas estudiantiles, murgas y comparsas. Una trayectoria que le valió el respeto y reconocimiento de la sociedad gualeguaychuense, en especial de la comunidad carnavalera.
Entre los primeros mensajes de despedida que circularon por las redes se encuentran los comunicados de distintas comparsas y figuras del Carnaval.
Juane Villagra, director de Papelitos, recordó con una foto en Instagram el tributo que la comparsa dedicó a Juancho en 2023 con su temática “León”.
También replicaron el mensaje en sus historias las cuentas del Club Juventud Unida y de la Reina 2026 de Papelitos, Valentina Giménez
Lo propio hicieron las comparsas Ará Yeví y Kamarr, al igual que el exdirector de Marí Marí, Facundo Luccardi Navarro.
Asimismo, el Museo del Carnaval, en conjunto con la Municipalidad de Gualeguaychú, dedicaron un posteo al emblemático referente.