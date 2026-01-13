“La comunidad judía de Gualeguaychú lamenta tener que manifestar su repudio ante una andanada de mensajes que nos ha dejado golpeados por el salvajismo de dichos comentarios”, manifestaron en relación a los publicaciones en la red social X que hizo Miqueas Martínez Secchi, médico gualeguaychuense, que cursaba su residencia en la ciudad de La Plata.

El joven profesional había escrito: “No hay que cortarles el prepucio. Hay que cortarles las yugulares y las carótidas de lado a lado”, en referencia a la tradición de la comunidad judía.

Esta expresión de odio le valió la suspensión en el Hospital San Martín de La Plata, donde cursa su residencia. El Ministerio de Salud bonaerense ordenó la medida de forma inmediata y dispuso una evaluación ética, técnica y profesional para determinar si podrá continuar su formación en el sistema sanitario público.

La denuncia penal recayó en el Juzgado Federal N° 6 de Comodoro Py y fue presentada por el abogado Jorge Monastersky, quien también exigió la urgente inhabilitación profesional del acusado.

De acuerdo con lo comunicado por Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense, “cualquier mensaje agresivo o de falta de respeto por la vida humana es incompatible con la práctica sanitaria y particularmente de la medicina”. El funcionario provincial confirmó que el médico fue suspendido de sus funciones y que el caso se encuentra bajo un proceso de investigación administrativa y judicial.