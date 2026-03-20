El gobernador Rogelio Frigerio se reunió con miembros del Foro de Concejales de Juntos por Entre Ríos, quienes le manifestaron su respaldo a la gestión provincial y le transmitieron diversas inquietudes planteadas desde los distintos departamentos.

Al término del encuentro, la presidenta del Foro, concejal de Gualeguaychú, Micaela Rodríguez, señaló que "nos vamos muy satisfechos con la respuesta, pudimos diagramar cómo vamos a continuar trabajando de aquí en adelante con el foro; y a su vez invitarlo a participar de la próxima reunión".

En comunicación con Ahora ElDía, Rodríguez manifestó que “queríamos decirle que queremos tener un contacto fluído con los funcionarios, porque nos surgen consultas, problemáticas en las diferentes ciudades y nos gustaría tener una comunicación con alguien a quién podamos consultarle y podamos tener respuestas rápidas para los concejales. Vamos a planificar algo para poder darle herramientas a los concejales de los programas que hay a nivel provincial y que por ahí no todos están en conocmiento. Quedamos en este punto, poder acordar la fecha para encontrarnos con todos los concejales de Juntos por Entre Ríos, y que ellos puedan participar, sobre todo esto por esto de la comunicación más fluida para poder dar respuestas. Fue una instancia muy enriquecedora y sobre todo ,tener la posibilidad de sentarnos a hablar con el gobernador”.

Del encuentro también participó el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; y demás miembros de la comisión directiva del Foro, provenientes de distintos departamentos.