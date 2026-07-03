Tras un nuevo acercamiento con el PRO, a raíz del desembarco de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete, en La Libertad Avanza aseguran que para acordar en el plano electoral con el partido amarillo en la Ciudad de Buenos Aires en 2027, deberán cumplirse una serie de condiciones.

"El PRO tiene un quilombo fuerte entre los primos. Hasta que no lo resuelvan es difícil sentarse a pensar", precisó una fuente del armado libertario.

Hace algunas semanas, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anticipó sus intenciones de competir en 2027 por otros cuatro años más de gestión al frente de la Ciudad. "¿Mauricio quiere que Jorge sea el candidato?", se preguntó, con malicia, ante esta agencia un alfil libertario.

En 2025, el espacio fundado por el presidente Javier Milei logró cerrar una alianza con el partido que preside Macri solo en las legislativas de octubre. Meses antes, el reciente renunciado Manuel Adorni se había impuesto por sobre Silvia Lospennato en los comicios que definían la composición de la Legislatura Porteña tras una campaña encarnizada.

"Debemos coincidir programáticamente. Después, su partido debería estar ordenado. Son raros los primos. No pasa lo mismo en la provincia de Buenos Aires, donde la alianza se da de manera natura", enfatizó un integrante de la mesa política.

Lo cierto es que pese a los acercamientos entre Milei y Jorge Macri, en el oficialismo buscan evitar precisiones sobre el armado. En su momento, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, había bajado la orden a las tropas violetas de competir en territorio porteño con candidato propio, aunque, por estas horas, la posibilidad de acordar con los aliados está en análisis, sujeta a que se ordene la interna del PRO.

En Casa Rosada saben que "el único potencial" que tiene el espacio fundado en 2015 reside en la Ciudad de Buenos Aires. No obstante, eligen posponer los debates para después del Mundial 2026. Pese al gesto con la designación de Santilli, en Balcarce 50 descartan que eso se traduzca a un repunte en el vínculo entre Milei y Macri, que atraviesa momentos de tensión.

Durante sus últimas apariciones públicas, el mandatario libertaria acusó al expresdiente de "estafar" a la Argentina luego de contraer la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “El propio gobierno de Mauricio Macri estafó a los argentinos defaulteando la deuda en pesos. ¿Reperfilamiento? Una palabra educada para decir default“, planteó en una entrevista que brindó al canal de streaming Neura.

Fuente: NA