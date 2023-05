Matías Bagnato, el único sobreviviente de la masacre de Flores, brindó una conmovedora conferencia de prensa luego de que se conociera la muerte de Fructuoso Álvarez González, el hombre que asesinó a toda su familia. En ella reveló que formó una familia hace varios años, pero que siempre lo mantuvo oculto por miedo a que su pareja fuera atacada.

“Me gustaría contar que durante estos años logré formar una familia. Muchas veces me preguntaban si tenía una familia y nunca lo dije porque tenía pánico de que él me quite esta familia”, dijo Bagnato entre lágrimas y con la voz entre cortada.

El único sobreviviente de aquel 17 de febrero de 1994 reveló que está en pareja con Nicolás y que formaron una familia junto al hermano de él, que tiene síndrome de down. “Nunca pude compartir esto por miedo a que este monstruo me los quite como a mis viejos y mis hermanos”, agregó.

Visiblemente emocionado, el hombre que tenía 16 años cuando Álvarez González prendió fuego la casa con toda su familia adentro se mostró feliz de haber formado una nueva familia: “Pude lograr tener una familia devuelta. No tienen idea el dolor que era para mí no poder compartir esto”.

Por otra parte, Bagnato reveló que el asesino de sus padres y de sus dos hermanos -además de un amigo de 11 que se había quedado a dormir esa noche- continuaba amenazándolo desde la cárcel: “Él había dicho que me quería matar y que tenía gente siguiéndome. Esto fue en noviembre y desde ese momento se paralizó mi vida”.

También hizo una fuerte revelación sobre la situación judicial de Fructuoso Álvarez González, quien había estado prófugo durante un año en el 2010 y había sido recapturado en 2011 luego de amenazar de muerte al único sobreviviente de la masacre de Flores.

Bagnato contó que una vez que le negaron el pedido de libertad condicional al asesino, entró un nuevo pedido de prisión domiciliaria por una cuestión de salud y a los pocos días recibió un mensaje anónimo a su celular. “Me contaron que había sido operado de la cadera, que la operación había salido muy bien y que cuando lo mandaron al penal se puso materia fecal en la herida para obtener la libertad”, detalló.

A su vez, detalló que cada seis meses tuvo que enfrentar los “continuos pedidos de libertad” por parte de Fructuoso Álvarez González y que tuvo que “vivir con custodia todo el día”. “Cada seis meses el que estaba detenido era yo”, señaló.

“Transité todo esto con un cansancio que es muy difícil poner en palabras. Fueron 30 años en donde mi mayor motor durante todo este tiempo fue mi abuela. Desde que no está ella me cuesta mucho seguir adelante”, agregó entre lágrimas y con el objetivo de cerrar una etapa.

En el cierre, le agradeció a los medios de comunicación y a distintos funcionarios públicos que lo apoyaron durante todos estos años: ”Uno trata de resumir un poco este calvario de tantos años de lucha. Conté con la ayuda de un montón de gente. Ustedes no tienen idea lo que es de que te quiten una familia entera”.