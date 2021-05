La confesión de la actriz Noemí Alan y su realidad por el consumo de cocaína

La actriz, que protagonizó programas de enorme éxito de la televisión argentina en la década del 80 (por ejemplo, en el inolvidable La Peluquería de Don Mateo, con Jorge Porcel), visitó a Gastón Pauls en el programa Seres Libres.

Aquí, algunas de sus frases.

"Tenía 21 años, eran las 5 de la mañana. Yo venía de grabar todo el día, de filmar una película, estaba hecha pelota y me preguntaba ‘¿cómo mierda hace esta gente?’. Una señora me dijo: ‘vení, boluda, que yo te explico’. Me llevó al baño de un boliche y me hizo probar”.

"Los primeros tiempos fueron geniales. La chispa, la energía, la palabra, la conexión con los demás, la falta de inhibiciones. Eso duró uno o dos años”.

"Yo estaba haciendo teatro en la avenida Corrientes, cine, televisión. Eso tuvo que ver, porque no se puede hacer todo. Estaba muy pasada y me tenía que ir a trabajar directamente. Y ahí fue cuando empezó el declive, porque yo la necesitaba para levantarme, para trabajar. Y en un par de meses estaba totalmente consumida por la cocaína”.

"He dejado de ir a trabajar, de hacer una función de teatro, por estar en consumo. Me perseguía con que había alguien en mi casa y me quedaba con el auto afuera mirando el balcón".

"Al principio es genial y después es la muerte. Perdés los sentimientos. No te preocupás por los demás, o no te das cuenta. Sobre todo, en tu familia, no la gente de consumo que está con vos".

"La cocaína la dejé hace 20 años. Y ahora estoy tratando de dejar el alcohol. La pasé muy mal, muy, muy mal. Pero me gustaría poder dejar un mensaje de ayuda. Y de qué se puede salir".

Fuente: Crónica.com.ar