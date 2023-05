Yanina Latorre debutó en su nuevo programa radial, pero no estuvo sola. En este proyecto la acompañaron sus colegas Viviana Canosa y Ángel de Brito. En ese contexto, la angelita aprovechó para descubrir más de sus vidas personales.

En una entretenida charla, Yanina la preguntó a Canosa cómo se encontraba su vida sentimental, si estaba soltera o de novia. Entonces, Viviana sorprendió al ser totalmente honesta con su respuesta. "Soy señora aunque estoy sola...Después de los cincuenta viste, cuando te dicen señorita te da vergüenza ajena".

"Novio no se tiene, pero pareja es como mucho", y Latorre preguntó: "¿Qué se tiene?", a lo que Canosa contestó: "No sé porque hace un montón que no tengo nada".

Qué dijo Viviana Canosa sobre su sexualidad

Y luego aseguró: "Me prometí que el próximo que aparezca, le doy. Ese tengo que verlo y tener ganas de tirarlo contra en una pared, así en vivo, de parado, en un baño".

De Brito, sorprendido, acotó: "Cómo has cambiado, yo conocí una Viviana más mojigata".

"No, ojo soy re conservadora. Me calienta siempre uno solo al mismo tiempo. A mí me calienta una sola bragueta, no funciono con 40, soy monobragueta. A mí me calienta mucho que un señor me encante mucho y con ese señor todo".

“Ahora me dicen todos, por qué no te divertís, salís con uno y con otro. Porque no es mi estilo, porque no me gusta, me tiene que encantar el tipo", aseguró.