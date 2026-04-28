La confianza en el Gobierno cayó por cuarto mes consecutivo en abril de 2026, según el índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella. La contracción de 12,1% respecto de marzo es la más pronunciada de las cuatro caídas registradas en lo que va del año, y supera con amplitud los retrocesos de enero (-2,8%), febrero (-0,6%) y marzo (-3,5%).

No obstante, el nivel de abril se sitúa por encima del valor que exhibió la gestión de Alberto Fernández en el mismo mes de 2022, cuando el ICG marcó 1,44 puntos, lo que representa una diferencia de 40,9% a favor de la administración de Javier Milei. En tanto, el indicador quedó por debajo del registrado bajo la presidencia de Mauricio Macri en abril de 2018, cuando el índice alcanzó 2,07 puntos, una diferencia de -2,1% respecto del valor actual.

En términos interanuales, el índice acumula una baja de 13,2% frente al mismo período de 2025. La caída acumulada desde diciembre de 2025 asciende a 17,9%, lo que ubica al promedio de la gestión de Milei en 2,42 puntos, el registro más bajo desde el inicio de su mandato.

Los cinco componentes del ICG presentaron variaciones negativas en abril, y todos alcanzaron sus valores más bajos del año. Honestidad se mantuvo como el subíndice de mayor valor, con 2,50 puntos, aunque retrocedió 8,4% frente al mes anterior. Capacidad también descendió, con una variación de -2,0%. El componente de Eficiencia registró el mayor descenso mensual, al caer 21,4% hasta ubicarse en 1,87 puntos, el segundo valor más bajo durante la presidencia de Milei, superado únicamente por el de septiembre de 2025. La Evaluación general del gobierno se desplomó 17,2%, hasta 1,64 puntos, mientras que la Preocupación por el interés general retrocedió 13,9%, hasta 1,61 puntos.

La brecha de género se redujo respecto de marzo, aunque por razones que reflejan un deterioro generalizado. El ICG entre los hombres cayó 16,9%, hasta 2,16 puntos, mientras que entre las mujeres descendió 4,1%, hasta 1,85 puntos. La diferencia entre ambos segmentos pasó de 0,67 puntos en marzo a 0,31 puntos en abril.

En el plano etario, el segmento de 18 a 29 años recuperó el liderazgo que había cedido en marzo, con un valor de 2,27 puntos y una variación positiva de 2,3%. El grupo de mayores de 50 años descendió a 2,03 puntos (-11,4%), en tanto que el tramo de 30 a 49 años registró la contracción más pronunciada del mes, al caer 16,7% hasta 1,94 puntos.

En el análisis geográfico, todas las regiones presentaron caídas respecto de marzo. El interior del país mantuvo el nivel más elevado, con 2,22 puntos (-11,9%). Los residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se ubicaron en 1,87 puntos (-11,8%), mientras que los del Gran Buenos Aires (GBA) registraron el valor más bajo del AMBA, con 1,67 puntos (-13,0%).

Por nivel educativo, quienes alcanzaron estudios terciarios o universitarios presentaron el ICG más alto del segmento, con 2,21 puntos (-7,9%). Le siguieron quienes completaron el secundario, con la caída más pronunciada entre los tres grupos: 1,83 puntos (-19,0%). El segmento con instrucción primaria se ubicó en 1,60 puntos (-4,2%).

La percepción sobre el futuro económico continúa siendo la variable con mayor poder de diferenciación dentro del índice. Quienes anticipan una mejora de la situación en el próximo año registraron un ICG de 4,03 puntos (-3,6%), mientras que los que esperan que se mantenga igual cayeron a 2,49 puntos (-13,5%). En el extremo opuesto, quienes prevén un deterioro económico presentaron el valor más bajo: 0,51 puntos, con una leve suba de 2,0% respecto de marzo.

La encuesta fue realizada por Poliarquía Consultores entre el 6 y el 17 de abril de 2026, sobre una muestra aleatoria de 1.000 casos distribuidos en 39 localidades del país, entre personas mayores de 18 años residentes en ciudades de más de 10.000 habitantes. El margen de error del ICG es de ±0,06 puntos, con un intervalo de confianza del 95% de entre 1,90 y 2,15 puntos.

Fuente: Infobae