Gastón Muzlera quiso recordar públicamente los momentos más tiernos que vivió con Fernando. A través de Instagram, compartió varias fotos de "los pibes". Junto a las dulces postales, le habló directamente y le contó que lo extraña un montón.

"Che, negro, ¿cómo estas? ¿No te parece bastante irse de viaje casi un mes. Dale, pa, estaría bueno que vayas volviendo, ¿no? Digo... Porque acá con los pibes te re extrañamos. Dale que juega la Fiore, pa, vale pensar por nosotros. También, extraño ayudarte con matemática por Skype como hacíamos al principio; ganarte en la play; que vengas a casa y que te dé café frío; que me invadas la pileta; salir todos juntos; que me ayudes con cualquier cosa. Todo extraño, amigo", escribió el joven.

Y siguió: "Che, te aviso que por donde andás hay tres viejitos copados que no te pude presentar... Cualquier cosa decile a ellos. Lo que si no vas a poder sacarme es la bronca de no haberme podido despedir. El no haber estado ahí por dos míseros minutos para poder decirte lo importante que sos para mí y que te re quiero. Estoy re escuchando ese tema que me recomendaste, puff... Es bueno y nunca te dije gracias. No solo gracias por eso, gracias por todo lo que me enseñás y cómo me hacés crecer como persona".

En la misma línea, remarcó qué aprendió de él. "Gracias por tocarme el corazón, por mostrarme cosas que realmente valen. Básicamente, por todo. Bueno, amigo, ahora descansá. Nosotros sabemos que estás acompañándonos en todo lo que hacemos y no te vamos a olvidar nunca nunca. Te quiero mucho. El otro negrito del grupo", concluyó, con ternura.