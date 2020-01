La conmovedora historia de la perra que nadie quería adoptar por su "mirada de loca"

perra-jubilee-2-22012020-900057.jpg

El animal, llamado Jubilee, tiene un defecto congénito de nacimiento en sus párpados el cual no afecta a su visión o a su salud. Gracias al posteo en redes sociales del Centro de Adopción donde estaba, logró que muchos quisieran tenerla como mascota.

"Mi nombre es Jubilee. Soy una husky de cuatro años que ha estado en 'Husky House' durante mucho tiempo. Mi 'criador' no pudo venderme porque dijo que tenía un aspecto 'raro'. Los huskies son perros de aspecto majestuoso y no sé por qué no me parezco a ellos. Desearía ser hermosa para que alguien quisiera que yo fuera su perro", sostiene el mensaje de Instagram.

En ese sentido, agregan: "Me gustan otros perros, pero no me gustan los gatos. Me encanta la gente, pero soy un poco tímida porque la gente se ríe de mi apariencia. ¿Nadie quiere una husky de aspecto gracioso? Desearía tener una familia propia que pudiera amarme aunque no sea bonita".

La publicación en cuestión se hizo el 15 de enero, y en pocas horas comenzaron a llegarle a los encargados del establecimiento, cientos de solicitudes de adopción. Finalmente, y luego de un proceso de selección, desde el lugar confirmaron que Jubille encontró un hogar luego de pasar dos años allí. Se trata de una familia que en oportunidades anteriores también llevó a su casa a animales de esta raza y son conocidos en ese centro.

"Gracias a todos los que compartieron la historia. Jubilee ha encontrado un hogar con unos antiguos adoptantes de ''Husky House'' y se une a sus nuevos hermanos en una nueva y maravillosa vida", escribieron en otro mensaje en redes donde confirmaron la feliz noticia. Ahora esta perra se prepara para tener una familia.