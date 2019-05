“La construcción es el sector que mayor siniestralidad tiene”

Por otro lado, con respecto a la seguridad, el profesional dijo que “en el caso de las obras en el espacio público, como es ésta (en referencia a la de Urquiza y Paraguay), que está en una esquina muy transitada de la ciudad, existe una normativa municipal que se debe cumplir”. La misma exige “declarar la obra y tomar todas las medidas de seguridad, poner un cerco de seguridad o las cintas para que la gente no pase por ahí, porque la Municipalidad tiene que prevenir los riesgos de terceros”. En este sentido, Isola apuntó a la “falta de control” por parte del Municipio. “Si en esa misma esquina se hubiese roto un caño, a los dos minutos llegan para ocuparse, pero no pasa lo mismo en estos casos. Porque si no se cumple con las medidas básicas de seguridad, tiene que llegar Inspección General o la dependencia responsable y clausurar la obra”, cuestionó. Y agregó: “la pared se cayó para el lado de adentro, pero pudo haber caído para la vereda, en este caso el Estado no estuvo presente”. Por otra parte, ante la consulta de ElDía, desde la Sub Secretaría de Planeamiento Urbano de la Municipalidad aseguraron que el expediente de la obra ingresó con normalidad en Obras Particulares, informando la demolición. “Se pagó lo que se debe abonar por la demolición y se presentaron los planos debidamente. En ese sentido, todo estaba en regla y contaba con la firma de un profesional”, expresaron desde el área que conduce el arquitecto Pablo Bugnone. Y explicaron que “en el caso de que no haya un profesional que firme la obra el responsable es el propietario”.