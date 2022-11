¿Tanta mala suerte iba a tener? Camila Homs tuvo que tomar una decisión contrarreloj ayer por la tarde cuando se enteró de que Tini Stoessel se sumaría como invitada especial al show de Coldplay para el que la ex de Rodrigo De Paul ya tenía entradas. El cambio de último momento antes de llegar al Monumental.

Cabe resaltar que la participación de Tini fue sorpresa y los fans se enteraron sólo horas antes del recital, cuando la cantante se dirigió al estadio para ensayar junto a Chris Martin y ultimar así los detalles de su participación.

¿Qué hizo Camila cuando se enteró de que iba a tener que escuchar a la actual pareja de su ex marido? Lo sacó del freezer a Charly Benvenuto, con quien venía en crisis, y decidió aprovechar la jornada para confirmar su reconciliación.

Tini no sólo fue ovacionada por los fans, sino que además cantó uno de los nuevos hits del último disco de la banda, Music of the Spheres. ¿El detalle irónico? Se titula Let somebody go, (Dejar ir a alguien). Luego, el líder de la banda la acompañó en el piano mientras ella cantaba su tema Carne y hueso.

"¡Perfecto, increíble!", destacó Martin. "Gracias por esta oportunidad y recibirme con tanto amor. Es lo más lindo que me pasó en la vida. Estoy extremadamente feliz", le agradeció Tini sobre el escenario, a poquitos metros de donde se encontraban Homs y su novio.