La contundente definición de Pampita sobre si compartiría una cena con un ex

En Pampita Online analizaron el tema y mientras sus panelistas aseguraron que no compartirían una cena con sus ex, Pampita fue contundente: “Si quedó todo bien, no pasa nada. Que venga a saludar. Se puede saludar a una expareja y charlar un ratito, no pasa nada”.

“Lo cortés no quita lo valiente, hay que ser educado y respetuoso. Si te encontrás con una persona con qiuien fuiste pareja ahí al lado, te saludás por lo menos. Y además corresponde que el hombre venga a saludar a la mujer, que él se pare, se acerque a la mesa y salude como un caballero. ¿Cómo no te va a saludar una persona que fue tu pareja?”, agregó Pampita, que fue pareja de Benjamín Vicuña, padre de sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio; y de Pico Mónaco.

A pesar de las dudas de sus compañeras, la conductora reiteró: “Para mí no pasa nada. Está bien saludar a tu ex, que él salude a tus amigos que fueron sus amigos o siguen siéndolo.Yo no tengo ningún problema de que se siente un ex. ¡No pasa nada! Tampoco con Rober, si se sienta en otra mesa donde está una ex no tengo ningún problema”.

Cuando Carolina Haldemann le comentó, haciendo clara referencia a Vicuña: “Pero es diferente porque ustedes formaron una familia, tienen hijos en común, están los dos en pareja, casados con otras personas”; ella respondió que “cuando uno anda tranquilo, que se siente donde quiera, no pasa nada”.