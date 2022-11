“Gran Hermano 2022” se pone cada vez más picante; ya sea por el juego y las estrategias, como también por las relaciones que surgen dentro de la casa. Luego del polémico beso entre Daniela y Julieta, “Disney” realizó contundentes declaraciones sobre lo sucedido.

El viernes por la noche, durante la transmisión de “La noche de los ex”, programa conducido por Robertito Funes Ugarte y emitido por Telefe, las participantes sorprendieron al presentador, los invitados y al público con su inesperado accionar.

"¿Podes volver ahí? Un beso entre Julieta y Daniela", destacó Funes Ugarte, y en la pantalla se volvió a visualizar cómo las jóvenes se comían la boca. Y es que, en medio de la fiesta mundialista, las concursantes llevaron su relación de amistad un paso más allá.

La modelo y “Pestañela”, tal como la apodaron en redes sociales, se muestran unidas desde las primeras semanas del reality junto a Coti. El grupo que conforman, al que también suele unirse Romina, es el más sólido de la casa y el que aún no sufrió ninguna baja. En contraposición, el equipo contrario sufrió la eliminación de Mora, “La Tora” y Juliana, quedando en juego, únicamente, María Laura, conocida como “Cata”.

Luego de la noche movida que aguardaba por el resultado del partido de Argentina contra México, Julieta mantuvo una larga conversación con Marcos, Alfa, Agustín y Romina sobre el beso que se dio con su compañera.

"Hubo chape, hubo chape, vos no hiciste nada pero hubo chape", comenzó diciendo el “hermanito” de 60 años. La bailarina intentó evadir el tema, pero terminó asegurando entre risas: "Nos desconocimos, nada más". Además, “Disney” lanzó: “Qué lindo que estuvo, pero a mí me gusta más en el boliche”.

La ambigüedad del comentario, respecto a si se refería al beso o a la fiesta en general, llevó a que Alfa quiera saber: “¿En el boliche también te pasas y chapás así con una amiga?”. La joven no requirió palabras, simplemente negó con la cabeza.

Las canciones que están poniendo luego del beso de Daniela con Julieta JAJAJSJSJSJS #GH2022 #GranHermano pic.twitter.com/HfDTHkgUmR — Gran Hermano Clips (@GHermano_2022) November 26, 2022

A su vez, Romina destacó: “Atrevida. `Vamos a chapar´me decía”. Frente a esto, Agustín le respondió a la ex diputada: “Hubieses aceptado”. Sin embargo, a la participante de 34 años no le gustó la idea y explicó: “No, nene. ¿Estás loco? Tengo una hija de 12 años, imaginate que me vea”.