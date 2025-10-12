A través de su unidad de negocios Ecotel, compañía proveedora de internet, garantizará conectividad gratuita a los clubes Central Entrerriano, Deportivo Gurises, Regatas, Carpinchos, Neptunia y Náutico.

El beneficio alcanza a las instituciones que se encuentran dentro de los anillos de fibra óptica que viene desarrollando la Cooperativa en distintos puntos de la ciudad. Esto les permitirá acceder a conectividad estable, de alta velocidad y calidad, además de disfrutar de la plataforma de contenidos audiovisuales Sensa, que brinda acceso a capacitaciones, transmisiones y material educativo o recreativo para sus socios.

Durante una reunión con autoridades de los clubes, el presidente de la Cooperativa, Nahuel Otero, destacó la importancia de acompañar a las instituciones deportivas locales: “Desde la Cooperativa y Ecotel queremos apoyar la importante tarea social y familiar que llevan adelante los clubes de Gualeguaychú. La enorme tarea de contención y resguardo que efectúan nuestros clubes debe ser acompañada con decisiones que les acerquen soluciones. Brindar conectividad gratuita permitirá que estas instituciones accedan a capacitaciones, workshops o simplemente espacios de recreación para los gurises y las familias”.

Acompañado por integrantes del Consejo de Administración, Otero remarcó que esta medida forma parte de una política de responsabilidad social cooperativa “orientada a fortalecer a las entidades intermedias que día a día trabajan por el bienestar de la comunidad”.

Los clubes expresaron su agradecimiento y satisfacción por la iniciativa ante un contexto donde los costos de la energía y la conectividad se han vuelto un desafío para sostener sus actividades deportivas y sociales.