“Esta información es de interés para la población en general, para los vecinos de las zonas ribereñas en particular, como así también para el personal de nuestra Cooperativa encargado de operar el sistema eléctrico y/o informar a los usuarios”, explicó el titular de la entidad, Nahuel Otero.

En ese sentido, debe tenerse bien claro que cuando la cota del río Gualeguaychú alcanza los 4.20 m en el puerto local, se procede a la desconexión de la alimentación eléctrica de la Isla Libertad.

Asimismo, y dependiendo de la tasa de crecimiento de los niveles de agua como así también de la naturaleza de la creciente (por lluvias en la cuenca del río Gualeguaychú o creciente del río Uruguay/sudestada) quedan sujetas a posibles cortes del suministro las siguientes zonas: Camino de la Costa, Loteo Rodríguez, Parque Unzué Chico, Parque Unzué Grande, Laguna del Parque, El Mangrullo, Zona Club Tiro Federal, Hotel Guayrá, Zona San Juan al Este, Bv. De León, Camino de la Península, Zona Plaza de Aguas, Misiones al Norte, Montana al Este, 1º de Mayo al Norte, Playa Parque del Sol, Zona Puente Arroyo Gualeyán, Termas del Guaychú, Zona Autódromo, Zona Portuaria y Bº Munilla.

Otero agregó que “dependiendo de la magnitud de la inundación la zona pasible de cortes puede verse ampliada siempre en la búsqueda de la seguridad de los vecinos que allí viven. Estos cortes, no son antojadizos ni caprichosos, son el producto de un trabajo técnico en resguardo de la vida de las personas”, puntualizó.

Asimismo, resulta importante conocer que para el restablecimiento del suministro eléctrico se tendrá en cuenta el retroceso del agua de inundación hasta los 4.00 m en el puerto local “a partir del cual nuestro personal se abocará a relevar y evaluar las condiciones en las que se encuentren las instalaciones de nuestra Cooperativa (cables, medidores, estructuras, etc.) a fin de minimizar el riesgo eléctrico inherente a estas situaciones y si es necesario realizar las modificaciones y/o reemplazos. En las zonas en las que no se garanticen las condiciones precedentes y/o sean inaccesibles por las condiciones del terreno no será restablecido el servicio”, aseguró.