La Cooperativa Eléctrica advierte sobre falsos avisos que entregan en las casas

El comunicado informa lo siguiente:

La Cooperativa Eléctrica alerta a la población sobre falsos avisos que están siendo entregados en los domicilios de nuestros usuarios, manifestando dar un primer aviso de no lectura de los medidores e instando al llamado telefónico para ser visitados nuevamente.

Esto es totalmente falso y tiene como intención que el usuario autorice el ingreso del supuesto personal al domicilio, o bien para ofrecer servicios ilegales penados por ley bajo la figura de fraudes y hurto de energía, engañando y defraudando así tanto a los titulares de los suministros como a esta Cooperativa.

NO SE DEJE ENGAÑAR, NO ACEPTE LA MANIPULACIÓN DE SU MEDIDOR. NUESTRO PERSONAL NO INGRESA AL DOMICILIO DEL USUARIO.

Cooperativa Eléctrica Gualeguaychú.