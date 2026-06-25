Desde la Cooperativa de Consumo de Electricidad y Afines de Gualeguaychú informaron que este viernes habrá dos interrupciones programadas del servicio eléctrico en distintos sectores de la ciudad, debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red.

El primer corte está previsto entre las 8:00 y las 10:30, aproximadamente, y afectará al sector comprendido por Ruta 136 al norte, J. J. Franco al sur, 1.º de Mayo al este y Santiago Díaz al oeste. Según informó la entidad, en esa zona se llevarán adelante tareas de mantenimiento de la línea de media tensión y reemplazo de seccionadores.

Por otra parte, la Cooperativa también anunció una segunda interrupción programada, que se extenderá entre las 8:00 y las 11:00, aproximadamente. En este caso, el corte alcanzará el área delimitada por Jauretche al norte, boulevard Montana al sur, 1.º de Mayo al este y Soldado Mosto al oeste.

En ese sector, los trabajos estarán destinados a la repotenciación de la subestación de la zona, con el objetivo de mejorar el servicio eléctrico.

Desde la Cooperativa solicitaron a los usuarios de las áreas afectadas tomar las precauciones necesarias ante ambas interrupciones programadas del suministro.