“Sin dudas que es un superávit pequeño para una entidad como la nuestra, pero es el espejo del cambio que estamos realizando. Sabemos que hay muchas cosas por hacer, entre ellas optimizar el servicio, pero todo va de la mano. Con una Cooperativa sin recursos no se pueden llevar adelante las obras necesarias. Y en ese camino estamos, pero los vecinos deben saber también que hay equipamiento que hemos pagado en abril y no lo hemos recibido por los cupos de importación. O empresas que nos han devuelto directamente el dinero de la compra porque no tienen insumos. Ese es el panorama a la hora de conseguir los elementos para mejorar el servicio, amén de las grandes obras que hemos venido gestionando”, relató Otero.

Para el dirigente de la Cooperativa todos estos logros -a los que se suma el cambio histórico del Estatuto que permitirá prestar otros servicios- están enmarcados “en una apertura que creíamos necesaria, para ser realmente una entidad de puertas abiertas, que se inserte definitivamente en la vida económica y social de la ciudad. Por eso establecimos algunos ejes como pilares de gestión como lo son la comunicación, la transparencia y la vinculación con la sociedad civil, sea esta con el vecino mano a mano o a través de instituciones intermedias”, aseguró.

Para Otero, la base de esta nueva conducción es “no mentirle al vecino y apuntamos desde nuestra propuesta a la democratización, a la modernización y la apertura. La empresa es un activo de toda la comunidad y merece ser dirigida como tal. En consecuencia, se han tomado una serie de decisiones que en los últimos años no eran habituales como lo son los llamados a licitación o cotización pública para trabajos o adquisición de insumos; nueva inscripción abierta a proveedores; se eliminaron contratos innecesarios; entre otras acciones”.

Por último, el presidente de la Cooperativa Eléctrica destacó que “todos estos elementos, cada hecho en sí mismo, cada cambio, fue importante para que hoy presentemos un superávit. Es la punta del iceberg, ya que debajo de él hay una enorme cantidad de acciones que hicieron posible que la entidad empiece a despegar. En lo personal y gracias a un gran trabajo en equipo con todo el Consejo de Administración, es un orgullo poder empezar a visualizar los cambios que tanto hacían falta. Es un camino largo y complejo, pero estamos dando los pasos necesarios y a pie firme”, finalizó.