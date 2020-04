La Cooperativa Eléctrica en crisis: Dejará de percibir un 60% de sus ingresos

“Nosotros continuamos proveyendo la red de energía, pero los pagos no están coincidiendo con la cantidad que se está consumiendo. Según los estudios que tenemos realizados vamos a dejar de percibir un 60% del total de las facturas”, reveló Darré.

Cammesa, compañía que le provee la energía eléctrica a la cooperativa, ya la tiene intimada por deudas, y en este momento no están cobrando lo suficiente para atender los compromisos. “Si no nos ahogamos con el capital nos ahogamos con los intereses y con las multas por no pagar a tiempo”, expresó Darré.

Agregó que “ya veníamos trabajando con financiación de pagos. De esta crisis vamos a salir muy machucados. Cuando se acumulen 2 o 3 facturas sin pagar va a ser muy complejo, porque los intereses siguen corriendo”.

Embed

“Una de las medidas que amortiguaría la situación sería que el Estado nos condone los intereses y las multas, ya que Cammesa depende mayoritariamente de la Secretaría de Energía”, sostuvo el presidente de la cooperativa.

Los cortes

“Cuando se lanzaron a decir que no se iba a cortar la energía eléctrica no se hizo énfasis como corresponde en cuáles sectores estaban alcanzados por esa medida, por lo que mucha gente que puede pagar quizás no lo está haciendo”, opinó Darré, que igualmente manifestó que “aún no hemos realizado cortes a aquellos que no están exentos, entendemos que es un momento muy delicado”.

Medios de pago

La cuarentena también le genera problemas a la cooperativa a la hora de recibir los pagos. “Tenemos muchos medios para la cobranza, pero muchos usuarios tienen la costumbre de venir a pagar a la cooperativa”, contó Darré, que agregó que “el uso de los canales online para el pago prácticamente es nulo, y por eso tuvimos que poner lugares de cobro en distintos puntos de la ciudad”.

Los lugares donde se puede pagar la factura de luz (también las vencidas):

- Bolivar 902 (de 9 a 13 y de 16 a 19).

- Urquiza y Bv. Pedro Jurado (de 8 a 19)

-25 de mayo 1008 (de 8 a 13 y de 16 a 20)

Escuchá la nota a partir del minuto 67 del video: