La Cooperativa de Consumo de Electricidad y Afines de Gualeguaychú Ltda. celebra este mes su 80° aniversario, marcando ocho décadas de desarrollo institucional y de acompañamiento al crecimiento de la ciudad.

Fundada en abril de 1946 por un grupo de vecinos que decidió organizarse para garantizar el acceso a la energía eléctrica, la entidad surgió en un contexto en el que el servicio era limitado. Con el paso del tiempo, ese objetivo inicial se amplió y dio lugar a una institución con fuerte arraigo comunitario.

“Hoy no es un día más. Comenzamos a celebrar 80 años de historia, compromiso y transformación. 80 años desde aquel acto fundacional donde un grupo de vecinos decidió organizarse, unirse y construir algo que trascendiera generaciones”, destacaron desde la cooperativa en un comunicado oficial difundido en el marco del aniversario.

A lo largo del tiempo, la entidad atravesó distintos procesos económicos, sociales y tecnológicos, manteniendo su presencia en la vida cotidiana de la comunidad. “A lo largo de estas ocho décadas, atravesamos crisis, cambios tecnológicos, transformaciones económicas y sociales. Y en cada etapa, la cooperativa estuvo ahí: firme, cercana, respondiendo”, señalaron.

Actualmente, la cooperativa brinda servicio a miles de usuarios en Gualeguaychú y zonas aledañas, y ha diversificado sus prestaciones incorporando nuevas áreas vinculadas a la conectividad y la innovación tecnológica. En ese sentido, desde la institución remarcaron que “no solo distribuimos electricidad, construimos comunidad”, y agregaron que hoy “somos conectividad, somos desarrollo, somos innovación, somos soberanía tecnológica”.

En el marco de este nuevo aniversario, la entidad renovó sus compromisos institucionales, haciendo foco en el vínculo con los asociados, el crecimiento local, la modernización de los servicios y la continuidad del modelo solidario que la caracteriza.

“Nada de esto sería posible sin quienes hicieron y hacen la cooperativa todos los días: trabajadores, consejeros, asociados y toda la comunidad”, expresaron, al tiempo que destacaron que el aniversario no solo implica una celebración, sino también una proyección hacia lo que viene.

“Porque si algo nos enseñaron estos 80 años, es que el futuro no se espera: se construye”, concluye el mensaje difundido por la cooperativa en una jornada significativa para su historia institucional.