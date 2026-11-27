La Cooperativa Eléctrica Gualeguaychú informó que el día sábado 28 de noviembre se interrumpirá el servicio desde las 7 hasta las 12 en un sector de la ciudad.

El área delimitada abarca al norte, la calle José Manuel Estrada; al sur la calle 1; al este, Río Gualeguaychú y al oeste, la calle Aguado.

El motivo del corte es reemplazo de cables de media tensión. Desde la Cooperativa aclararon que el horario de normalización del servicio es aproximado y piden disculpas por las molestias que esta interrupción pueda causar en la ciudadanía.