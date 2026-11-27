NO HABRÁ SERVICIO POR UNAS HORAS
La Cooperativa Eléctrica informó sobre un corte programado para un sector de la zona sur de la ciudad
La Cooperativa Eléctrica informó sobre un corte programado para este sábado en un sector de la ciudad
La Cooperativa Eléctrica Gualeguaychú informó que el día sábado 28 de noviembre se interrumpirá el servicio desde las 7 hasta las 12 en un sector de la ciudad.
El área delimitada abarca al norte, la calle José Manuel Estrada; al sur la calle 1; al este, Río Gualeguaychú y al oeste, la calle Aguado.
El motivo del corte es reemplazo de cables de media tensión. Desde la Cooperativa aclararon que el horario de normalización del servicio es aproximado y piden disculpas por las molestias que esta interrupción pueda causar en la ciudadanía.
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