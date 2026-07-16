ASISTENTE VIRTUAL
La Cooperativa Eléctrica lanzó un chatbot para realizar consultas y reportar inconvenientes
Desde la Cooperativa Eléctrica Gualeguaychú presentaron CEGBOT, un chatbot o asistente virtual de WhatsApp, diseñado para dar respuestas rápidas ante inconvenientes técnicos en la red o emergencias de seguridad.
Según explicaron, permite reportar cortes de luz o problemas en el suministro eléctrico del hogar, informar sobre cables caídos, postes dañados o ramas que rozan las líneas eléctricas, consultar el estado de una cuenta para saber si existen deudas o pagos pendientes. También aclararon que “no responde consultas sobre facturación, cuotas, impresión de boletas o trámites administrativos”.
Para utilizarlo, se debe agendar el número 3446 42-2102 y enviar un mensaje de texto exclusivamente mediante WhatsApp.
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