La Cooperativa Eléctrica no está atendiendo al público: Los motivos

ElDía consultó al Gerente de la Cooperativa, Alfredo Darré, sobre las razones de la medida. “El día lunes a las 11 de las mañana nos enteramos que el gremio Luz y Fuerza llevaba adelante un reclamo salarial, y a los efectos de que el mismo no aparezca como un paro, volvieron a lo que es la fase uno del Aislamiento (DNU 297)"

Cabe destacar que, por la cuarentena, el vecino puede realizar su trámite acorde a la terminación del DNI.

El gremio de Luz y Fuerza decidió volver a la fase uno del DNU presidencial, luego de que le fuera negada la solicitud de un bono a cuenta de un futuro aumento salarial.

"Esto significa -continú Darré- volver a las tareas esenciales, donde trabajan únicamente las guardias que atienden los tableros en la planta de Constitución y Goldaracena, y los servicios de atención a los usuarios que tienen problemas en el suministro de energía eléctrica”.

Expresó que la medida ocasiona un “serio perjuicio a la cooperativa que en este momento presenta dificultades en la cobranza y como consecuencia de ello serias deudas”.

cooperativa electrica Oficinas vacías: Los trabajadores de la Cooperativa eléctrica no concurren a trabajar desde el lunes.

Dijo que llamó a la reflexión a los trabajadores, pero hasta el momento no ha tenido ningún tipo de respuesta, y aseguró que "se venía trabajando con un protocolo estricto, con el personal necesario para atender al usuario, en tanto que otros empleados (como los mayores de 60) lo hacían desde su casa"

Calificó a la actitud del gremio como "poco leal”, destacando que “uno no vive en una isla, lo hacemos en una sociedad donde nos encontramos con amigos y vecinos que presentan dificultades para vivir el día a día; mientras que en la Cooperativa todos los empleados han cobrado sus haberes en tiempo y forma, además contar con la parte previsional al día".

Sobre el bono que piden los trabajadores explicó que “es a cuenta de una recomposición salarial futura que podría llegar a darse o no, en los meses de septiembre y octubre, atendiendo siempre la situación económica".

Acerca del hecho puntual de volver a la fase uno de la cuarentena, cuando en la ciudad se están habilitando distintas actividades, el directivo indicó que "no hemos recibido escrito alguno por parte del sindicato en donde se argumenten las razones del retroceso a la fase uno, solo deslizaron que todo lo que veníamos haciendo eran concesiones que habían realizado a la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú, y que ahora las quitan”.

Al respecto, Darré puntualizó que "no hay que olvidar dos cosas: la primera es un reclamo del Ente Provincial Regulador de la Energía de Entre Ríos, que manifestó que no tendríamos que habernos detenido como lo hicimos por la pandemia. Y la segunda, es que fuimos habilitados por un protocolo sanitario elaborado por la municipalidad, quedando claro que no fue por capricho de un directivo la apertura al público”.