El comunicado indica lo siguiente: "La Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú informa que en el día de la fecha el consumo en la ciudad está llegando a niveles históricos, por lo que, de persistir se procederá al alivio de cargas a través de cortes rotativos por sectores.

En este sentido, y en momentos previos del partido entre Argentina y Países Bajos, se hace un llamado al consumo responsable a los efectos de no tener que llegar a dichas interrupciones del servicio eléctrico que impidan ver dicho cotejo mundialista en sus hogares.

En definitiva, de reducirse el consumo -haciéndolo de manera racional y solidaria- tal vez no se llegue a los cortes, pero de no ser así los picos de consumo que se están registrando obligarán a los mismos".