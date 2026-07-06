Este martes 7 de julio, habrá un corte de luz programado por la Cooperativa Eléctrica durante la mañana, en la zona delimitada por las calles: Federación, Juan Manzoni, Magnasco y Primera Junta.

“Estaremos trabajando en la repotenciación de la subestación tranformadora de la zona”, informaron. El horario del corte programado es de 8 a 10:30 hs. aproximadamente.

Además, informaron que el miércoles cortarán en la zona de Colombo, 25 de Mayo, Rocamora y Corrientes/Aguado. También allí trabajarán en la repotenciación de la subestación tranformadora.

El horario de este corte será más extenso, desde las 8 a las 12 hs. aproximadamente.

Por otra parte, informaron que desde el jueves 9 de julio hasta el lunes 13 inclusive no habrá atención público, debido a los feriados y al día del "Trabajador de la Energía Eléctrica". Las guardias de emergencia funcionarán con normalidad.