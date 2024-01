Daniel Serorena

En la semana que finaliza trascendió una noticia que generó preocupación en distintas áreas de la salud, tanto a nivel local como provincial, que tiene que ver con una deuda que mantiene el Hospital Centenario de Gualeguaychú con la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú.

Hasta ahí el dato sería numérico, más allá de la cifra que supera largamente los 450 millones de pesos, más específicamente 467 millones de pesos. Pero ahondando en el tema, lo que más llama la atención es el tiempo del que data la deuda: viene desde 2019.

Haciendo un rápido ejercicio de memoria, sale a la luz que el Hospital Centenario no abonó la tarifa de electricidad desde el cierre de la gestión de Hugo Gorla al frente del nosocomio, situación que tampoco se produjo mientras el director fue Martín Roberto Piaggio, quien asumió el 1 de marzo de 2020 y estuvo en la dirección hasta mediados de octubre de dicho año, y tampoco durante la gestión de Eduardo Elías, quien sucedió a Piaggio en la dirección y finalizó su mandato el 29 de diciembre pasado cuando asumió el neumonólogo Jorge Montiel como nuevo director.

Precisamente Montiel fue quien informó a Ahora ElDia que “nosotros tomamos conocimiento de la existencia de la deuda a través de una carta documento que envió la Cooperativa Eléctrica reclamando la deuda. De ahí en más nosotros mantuvimos una reunión con la gente de la Cooperativa y ahí fuimos tomando conocimiento de cuestiones que tienen que ver con esta situación”.

Montiel sostuvo que “la gente de la Cooperativa hizo lo que haría cualquier gestión en una situación semejante, reclaman por el pago de una deuda que existe y se ha ido acumulando”.

En este sentido, Desde la dirección del Hospital pusieron en conocimiento del tema al Ministro de Salud Guillermo Grieve. “Nosotros hemos puesto en conocimiento de la situación al Ministerio de Salud, estamos esperando qué nos dicen desde allá”, dijo el director del Hospital, añadiendo que “uno de los miembros del consejo de la Cooperativa nos manifestó que, desde abril del año pasado, habría un acuerdo para que el monto de la tarifa eléctrica lo absorbía la provincia a través del Ministerio de Salud. Entonces inferimos que lo que a nosotros como Hospital nos llega como liquidación desde la provincia, tiene deducido el pago de la tarifa eléctrica”.

La Cooperativa en silencio

Desde la Cooperativa Eléctrica no se han pronunciado oficialmente sobre el tema, entendiendo que no corresponde que la misma se exprese sobre el particular. “Existe la Ley de Habeas Data que no permite que haga pública información que es de neta índole privada”, dijeron a Ahora ElDía desde la entidad, cuando fueron consultados sobre el particular.

Lo que sí se pudo saber es que la Cooperativa Eléctrica reclamó a través de una carta documento al Hospital Centenario por el pago de la deuda e inmediatamente se generó una reunión entre las partes, en las cuales se pudo hablar en profundidad sobre el tema, inclusive aportando material que obra en poder de la Cooperativa sobre algunas cuestiones relacionadas al pago del servicio eléctrico de los hospitales y distintas dependencias provinciales.