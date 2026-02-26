Es un día complicado para transitar por la zona sur de la ciudad, ya que la circulación del Boulevard Pedro Jurado se encuentra restringida y a poco metros, la rotura de un caño de agua por parte de la Cooperativa Eléctrica obligó a cortar la calle a la altura de Luciana Ríos.

Al respecto, el encargado de la obra contó a Ahora ElDía que “estamos haciendo un trabajo para la Cooperativa Electrica, se va a hacer un tendido subterráneo para alimentar el loteo Cochiva, y dentro del zanjeo, encontramos un caño de agua y lo rompimos. Ahora estamos intentando repararlo"

Sobre cuánto tiempo llevará el restablecimiento del tránsito y la reparación, manifestó que “todo depende de cuánto nos lleve vaciar la zanja, y repararlo. Una vez que se haga eso, el trabajo es sencillo, se hace en una hora. Lo que más tiempo nos está demorando es en el vaciado . Hoy la idea es dejarlo listo para que puedan circular”.

