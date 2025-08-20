EN CASO CONTRARIO SERÁN RETIRADOS
La Cooperativa Eléctrica se adelantó a las elecciones y expresó que está prohibido utilizar los postes para pegar carteles
En el marco de la proximidad de las elecciones legislativas, la Cooperativa Eléctrica señaló que “se encuentra prohibido utilizar la postería y demás estructuras de la red de distribución eléctrica como soporte para carteles, pasacalles o cualquier otro elemento de campaña política”.
“Esta medida responde estrictamente a razones de seguridad pública, ya que el agregado de elementos en la red puede poner en riesgo la integridad física de las personas, generar daños materiales e incluso provocar interrupciones en el suministro eléctrico”, expresó la distribuidora local.
En caso de detectarse cartelería en postes o instalaciones de la Cooperativa, será retirada y trasladada a la planta técnica, queda a disposición de quienes la reclamen.
