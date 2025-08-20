En el marco de la proximidad de las elecciones legislativas, la Cooperativa Eléctrica señaló que “se encuentra prohibido utilizar la postería y demás estructuras de la red de distribución eléctrica como soporte para carteles, pasacalles o cualquier otro elemento de campaña política”.

“Esta medida responde estrictamente a razones de seguridad pública, ya que el agregado de elementos en la red puede poner en riesgo la integridad física de las personas, generar daños materiales e incluso provocar interrupciones en el suministro eléctrico”, expresó la distribuidora local.

En caso de detectarse cartelería en postes o instalaciones de la Cooperativa, será retirada y trasladada a la planta técnica, queda a disposición de quienes la reclamen.