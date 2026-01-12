El Consejo de Administración de la Cooperativa de Consumo de Electricidad y Afines de Gualeguaychú Ltda. informó a los asociados y a la comunidad que, por decisión unánime, ha resuelto aprobar la suspensión del proceso electoral en curso y disponer un nuevo llamado a asamblea, en resguardo de la legalidad, la transparencia y el pleno ejercicio de los derechos de los asociados.



La medida se adoptó “ante la detección de incumplimientos a requisitos estatutarios y reglamentarios en la presentación de listas, lo que impide garantizar un proceso electoral válido y ajustado a derecho”.



"Las nuevas fechas y condiciones del llamado a asamblea serán comunicadas oportunamente por los canales institucionales correspondientes", concluyeron desde el Consejo de Administración de la Cooperativa de Consumo de Electricidad y Afines de Gualeguaychú Ltda. en un comunicado al que accedió Ahora ElDía.