“La Cooperativa es un paso previo a la empresa, no a la planta municipal”

Explicó que cuando se factura el trabajo al municipio se lo hace a “nombre de la acompañantes terapéuticos que abrió sus puertas y asoció a chicos que están trabajando muy bien. El objetivo de esta cooperativa no es hacer obras, pero acompañados en el marco de recuperación de los chicos, se formalizó un contrato de obra como en cualquier otra”. “Con esta experiencia, el Estado y el cooperativismo están dando claras señales de inclusión”, opinó Weber y explicó: “en la Fábrica Municipal Cooperativa, tres adolescentes de la escuela Especial Nº 2 Francisco Rizzuto, acompañados de un tallerista, están sumando experiencias como cumplir horario, y la formalidad que demanda un trabajo”. Las críticas de Cambiemos En cuanto a críticas recibidas de parte de Cambiemos en el rol que cumplen las cooperativas, Weber opinó que “todo fue en el marco de una campaña electoral”. Lamentó que por el solo hecho de castigar se le “pegue al Estado”, y fundamentalmente a “empresas sociales que vienen desarrollando una muy buena tarea en diferentes rubros, y que además son el sostén de muchas familias de la ciudad”. En la campaña de las PASO se recibieron críticas acerca que “no hacíamos nada contra el flagelo de la droga, cuando no es así. El mejor ejemplo lo vemos con gente que está haciendo un muy buen trabajo en la construcción de veredas, en una clara muestra de superación y voluntad para dejar atrás duras etapas de consumo y adicción”, sostuvo el funcionario. En relación al conflicto que se suscitó en Higiene Urbana, con personas que trabajaban como cooperativistas, indicó que se “conformó este equipo que se dedica exclusivamente a trabajos en esa dependencia municipal. Ya está reglamentada, trabajando con su matrícula y percibiendo un salario acorde a las tareas realizadas como empresa tercerizada”, aclaró. Finalmente, indicó que el “objetivo de una cooperativa es desarrollarse en su empresa, generar ingreso para todos los asociados, crecer en el trabajo y no el de terminar todos como empleados municipales. Esto último es muy descabellado e ilógico, teniendo en cuenta que Gualeguaychú cuenta con alrededor de 600 personas que trabajan por el sistema de cooperativas”. Avanza la primera cooperativaagroecológica de Gualeguaychú Se trata de una iniciativa realizada por el PASSS que cuenta con la colaboración la dirección de Cooperativas, el INTA y el Buró Productivo de Gualeguaychú. “No siempre sucede que un municipio se vuelque tan fuertemente a la formación de cooperativas para fortalecer la organización social como lo hace Gualeguaychú”, expresó la médica veterinaria Angelina Montemuiño al iniciar el intercambio con diversos productores y productoras interesados en la conformación de una cooperativa agraria. Tras la exposición sobre nutrición porcina a cargo de la ingeniera agrónoma del INTA Concepción del Uruguay, Andrea Pasinato, el público permaneció para interiorizarse acerca de la conformación de una nueva cooperativa gualeguaychense enfocada en la producción y comercialización de carne porcina. El coordinador del PASSS, Manuel Maza, expuso el objetivo de “que todo lo que se coma en Gualeguaychú, se produzca acá. Solos no podemos, así que proponemos generar esta posibilidad y sumarnos a esta propuesta de cooperativa”.