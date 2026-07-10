El delito de la trata de personas dejó de ser una problemática anclada únicamente al terreno físico. Tras la pandemia, las redes de explotación trasladaron gran parte de su estructura al entorno virtual, mutando sus estrategias hacia el uso de redes sociales, plataformas de contenido pago y videojuegos en línea. Así lo advirtió la Coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Tráfico y la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad de Entre Ríos, Silvina Calveyra, quien analizó el panorama actual de la provincia frente a estos delitos complejos.

"Venimos trabajando incluso con entidades educativas, alertando sobre estas nuevas modalidades que tienen que ver con las primeras fases en el delito de trata que tienen que ver con el ofrecimiento y la captación y en un delito que es totalmente dinámico y que no es estático y que va mutando", explicó Calveyra.

Según la funcionaria, la captación digital se vale del engaño, falsas promesas laborales y el "falso noviazgo virtual" a través de sitios como OnlyFans, Sugar Daddy o Sweet Lady, e incluso mediante plataformas de juego donde se busca endeudar a niños y niñas. "Estamos hablando de delitos muy complejos y donde se vinculan con otros como también el narcotráfico y las víctimas son utilizadas como soldaditos o como mulas", alertó.

Ciberpatrullaje y el vacío normativo



Para combatir esta mutación delictiva, la Provincia implementa tareas de ciberpatrullaje en articulación con investigaciones federales. Calveyra señaló que mediante estos sistemas tecnológicos "se detectaron y hubo procedimientos en nuestra provincia y en distintas localidades vinculadas a otra modalidad de explotación sexual, que es la comercialización de materiales de abuso sexual".

Sin embargo, el entorno digital plantea desafíos legales. En ese sentido, la funcionaria destacó la adhesión de Entre Ríos a la Ley Olimpia contra la violencia digital como un paso positivo para contrarrestar plataformas creadas con "cero perspectiva de género" y basadas en asimetrías de poder.

Asimismo, adelantó que en el último Consejo Federal de Trata se debate una reforma legal profunda: "Se habló de la reforma de la Ley de Trata, en este sentido de que considere estas nuevas modalidades en el marco de el delito de la trata de personas".

Por otra parte, ligó estrechamente la problemática del grooming como antesala de la trata, mencionando que a través de la campaña provincial "En Internet no todo es lo que parece" se constató el aumento de denuncias en los talleres escolares. "La mayoría de los niños y adolescentes atravesó alguna situación", afirmó.

El impacto en la salud mental



Uno de los puntos más alarmantes de la modalidad virtual es la crueldad de la explotación en línea y el severo daño psicológico que inflige a las víctimas.

"Hoy estamos frente a una realidad que la explotación es en línea a través de estos sitios. Incluso es mucho más grave, más riesgosa porque este abuso de poder y estas plataformas las personas que son explotadas incluso no ven muchas veces el rostro del prostituyente", detalló la coordinadora.

Calveyra describió que las personas rescatadas presentan "secuelas muy graves con daños muy profundos, con intento de autolesiones, con intentos de suicidio, con cuestiones vinculadas a su salud mental". La funcionaria ejemplificó el nivel de vulneración con casos de resonancia nacional donde las víctimas eran obligadas mediante streaming a autolesionarse o a registrar situaciones extremas bajo extorsión y chantaje emocional.

Finalmente, respecto al protocolo de asistencia, se precisó que el abordaje inicial y la declaración testimonial se coordinan con los ministerios públicos fiscales, la Protex y el Programa Nacional de Rescate. Posteriormente, el seguimiento y el acompañamiento a largo plazo quedan a cargo de los puntos focales provinciales, rol que en el territorio entrerriano desempeña el Consejo dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Fuente: APFDigital