Gracias a las múltiples gestiones de la Comisión Directiva del club local, presidido por el mundialista Roberto “Tito” Palacios, el SUP Padel, una novedosa disciplina que cada vez cobra mayor popularidad, estará nuevamente surcando las aguas del Gualeguaychú.

Los deportistas de distintos puntos del país, participarán en las siguientes categorías: Rider Kids 500 mts., juveniles 1000 mts., Participativa 1,5 km, All Round 4 km, Fun Race 4 km, Sprint 180 mts., Sprint inflables 100 mts y Race Técnico en la distancia de 6 kilómetros.

El cronograma del evento será el siguiente:

8hs acreditación y entrega de kits

9hs rider kids

9:30hs sprints (race e inflables)

10hs participativa y juveniles mujeres

10:30hs participativa y juveniles hombres

11hs race técnico

12hs break

13hs all round- fun race - prone mujeres

13:40 all round - fun race - prone hombres

15hs premiaciones y sorteos

El stand up paddle, SUP o paddle surf es un deporte que cada día atrae a más gente para su práctica. Consiste en el desplazamiento por una superficie de agua con una tabla empujada con una pala mientras la persona se encuentra de pie en la misma. Lo bueno del SUP es que se puede palear en mar abierto, en los puertos, en lagos, ríos o cualquier otra masa de agua.

Esta disciplina tiene su origen en los pueblos de la polinesia, aunque más recientemente su práctica se extendió gracias a los instructores de surf de las playas de Hawai, que se ponían de pie en sus tablas para tener una mejor visibilidad de sus alumnos.

Poco a poco la práctica del paddle surf se fue extendiendo hasta perfeccionar al deporte que conocemos actualmente, con competiciones a nivel mundial durante todo el año, como la Paddle Borard Race Molokai.