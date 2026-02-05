En un hecho inédito, la Copa Ciudad de Gualeguaychú –certamen que abre la temporada futbolística oficial – contará con la participación de dos instituciones afiliadas a la Liga de Gualeguay y otra a la Liga Regional de Basavilbaso.

“La Liga de Fútbol de Gualeguaychú informa que Juventud y Ferrocarril Unidos, perteneciente a la Liga de Gualeguay, y el club Social y Deportivo San Antonio, de la Liga de Basavilbaso, formarán parte de la Copa Gualeguaychú 2026 ‘Víctor Marchesini’”, comunicaron desde las oficinas de la entidad en Santa Fe y Rioja.

De esa manera, la undécima edición de la Copa, cuyo inicio está pactado para el 18 de febrero, contará con cifra récord de equipos participantes: un total de 25, de los cuales cuatro serán debutantes, ya que los mencionados equipos de afuera, se agrega Atlético Sur, que este año se sumó a la estructura fútbol mayor de la Liga.

La presentación oficial de la edición 2026 se espera para el 11 de febrero, cuando se conocerá el formato de competencia y el sorteo de las zonas.