ANUNCIO INÉDITO
La Copa Gualeguaychú contará con equipos de otras ligas entrerrianas en esta edición
La Liga Departamental de Fútbol anunció en las últimas horas que, la edición 2026 “Víctor Hugo Marchesini”, contará con la participación de tres clubes que no pertenecen a su órbita.
En un hecho inédito, la Copa Ciudad de Gualeguaychú –certamen que abre la temporada futbolística oficial – contará con la participación de dos instituciones afiliadas a la Liga de Gualeguay y otra a la Liga Regional de Basavilbaso.
“La Liga de Fútbol de Gualeguaychú informa que Juventud y Ferrocarril Unidos, perteneciente a la Liga de Gualeguay, y el club Social y Deportivo San Antonio, de la Liga de Basavilbaso, formarán parte de la Copa Gualeguaychú 2026 ‘Víctor Marchesini’”, comunicaron desde las oficinas de la entidad en Santa Fe y Rioja.
De esa manera, la undécima edición de la Copa, cuyo inicio está pactado para el 18 de febrero, contará con cifra récord de equipos participantes: un total de 25, de los cuales cuatro serán debutantes, ya que los mencionados equipos de afuera, se agrega Atlético Sur, que este año se sumó a la estructura fútbol mayor de la Liga.
La presentación oficial de la edición 2026 se espera para el 11 de febrero, cuando se conocerá el formato de competencia y el sorteo de las zonas.