Este domingo, en el estadio “Mario Urriste” del club Unión del Suburbio, se disputará la tercera fecha de la Copa Gualeguaychú “Stella Maris Brugna” de la rama femenina, donde se lanzará una colecta solidaria en beneficio del padre de una de las jugadoras que atraviesa un delicado estado de salud.

Por tal motivo, la Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú informó que en el estadio se colocarán alcancías para colaborar con Juan Romero, padre de Melina y Rocío Romero, jugadoras de Independiente y Unión del Suburbio respectivamente, quien transita una compleja enfermedad y necesita del acompañamiento y solidaridad de la comunidad gualeguaychuense.

En ese marco, desde la Liga Departamental de Fútbol remarcaron la importancia del acompañamiento de la comunidad y convocaron a quienes asistan a la jornada a sumarse a la iniciativa solidaria. “Invitamos a todos a brindar su apoyo. Entre todos podemos ayudar”, expresaron a través de un comunicado.

Programación – Fecha 3

Domingo 8

Estadio Mario Urriste (Unión del Suburbio)

17hs. La Vencedora vs Deportivo Urdinarrain.

18.40hs. Juventud Unida vs Isleños Independientes.

20.10hs. Defensores del Sur vs Independiente.

21.40hs. Sporting vs Unión del Suburbio.