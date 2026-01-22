El miércoles por la noche, en la sede de la Liga Departamental, se llevó a cabo la primera reunión del Departamento de Fútbol Femenino, en la cual se definió el nombre que llevará la edición 2026 de la Copa Ciudad de Gualeguaychú.

En esta oportunidad, la homenajeada será Stella Maris Brugna, histórica administrativa de la institución que rige los destinos del fútbol departamental. “Esta designación constituye un merecido homenaje a Stella, en reconocimiento a su extensa trayectoria y a los muchos años de labor desempeñados como secretaria administrativa de la institución, destacándose por su compromiso, responsabilidad y permanente aporte al desarrollo y fortalecimiento del fútbol local”, comunicado la Liga mediante un comunicado en redes sociales.

La novena edición de la Copa Gualeguaychú femenina será presentada oficialmente el 11 de febrero, fecha en la que se conocerán los detalles organizativos y deportivos de la competencia, que tiene como únicos campeones a Unión del Suburbio e Independiente, con cuatro títulos cada uno.