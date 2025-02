El torneo combinó lo deportivo con una experiencia única para jugadores y familias, incluyendo sectores de fotos, entrevistas en streaming y una premiación especial.

Central Entrerriano dominó el torneo conquistando tres Copas Oro (2014, 2015 y 2016), mientras que Juventud Unida Celeste obtuvo el Oro en 2013 y dos títulos de Plata. Victoria Fútbol Base de Paraguay, único representante internacional, se coronó en la Copa Bronce 2015.



CAMPEONES DE LA COPA TALENTOS BAGGIO 2024

CAMPEONES ORO:

2013: Juventud Unida Celeste (4-1 vs Union del Suburbio)

2014: Central Entrerriano (3-0 vs Juventud Unida Blanco)

2015: Central Entrerriano (1-0 vs Toritos)

2016: Central Entrerriano Rojo (2-0 vs Juventud Unida Celeste)

CAMPEONES PLATA:

2013: Pueblo Nuevo (1-0 vs Victoria Futbol Base)

2014: Juventud Unida Celeste (1-0 vs Sud America)

2015: Juventud Unida Celeste (1-0 vs Independiente)

2016: Sporting (1-1, penales 1-0 vs Sud America)

CAMPEONES BRONCE:

2013: Deportivo Gurises (0-0, penales 2-1 vs Sarmiento Verde)

2014: Sarmiento vs Escuela Gonzalo Saucedo

2015: Victoria Futbol Base (Paraguay) vs Escuela Gonzalo Saucedo

2016: Central Entrerriano Negro (3-0 vs Juventud Unida Blanco)

La organización destacó por su nivel profesional, con cobertura audiovisual completa y una ceremonia de premiación que incluyó copas para campeones y subcampeones de Oro y Plata, copas para ganadores de Bronce, medallas para todos los participantes y obsequios de Jugos Baggio.

La experiencia cercana al fútbol profesional, combinada con el ambiente familiar y la participación internacional, consolidó al torneo como un evento de referencia en el fútbol formativo de la región.