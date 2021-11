La Corriente Clasista Combativa se movilizó y entregó un petitorio en el Municipio

Miriam Apesteguía, coordinadora de la Corriente Clasista Combativa y del Partido del Trabajo y del Pueblo, entrevistada por ElDía señaló que “el objeto de la movilización y entrega de petitorio fue manifestarnos por una Ley de Techo y Trabajo, la cual se encuentra en el recinto del Congreso Nacional. Esperamos que esta ley se concrete lo antes posible teniendo en cuenta las necesidades de los compañeros que en su gran mayoría no cuentan con un techo propio, personas a las cuales se les haca cada vez más difícil tener su vivienda. Hoy pagar un alquiler es sumamente oneroso, además de tener que hacer frente al día a día, parar la olla, vestir a los chicos, comprarles útiles para la escuela, gente que la va remando como puede”.

Dijo que “hoy un alquiler no baja de entre los 15 y los 20.000 pesos, cifra inaccesible para quienes están en un plan, en un potenciar, personas que cumplen un servicio para la comunidad, muchos de ellos trabajando en el Hospital en tareas varias, especialmente de mantenimiento y limpieza, como en el caso de varias compañeras que en los momentos más críticos de la pandemia nunca dejaron de realizar sus tareas”.

Miriam comentó que “los compañeros que no tienen su casa, viven con sus padres, con algún familiar, la van luchando como pueden”. Sobre el petitorio señaló que “tiene dos puntos principales. Uno de ellos no al Fondo Monetario Internacional y que pague la deuda quien se llevó la plata en pala. La deuda- aclaró- no es con el fondo, es con el pueblo con trabajadores precarizados y la necesidad de seguir planteando el trabajo genuino”.