El desembarco de Nicolás Cabré en Instagram sorprendió no sólo a los seguidores del actor, sino también a su propio entorno. ¿El motivo? Su extremo perfil bajo y casi nula exposición mediática parecían incompatibles con las redes sociales. Sin embargo, a sus 42 años el ex Son Amores puso primera y debutó en el mundo 2.0.

Como era de esperarse, muchos estuvieron pendientes de a quién seguía el actor (con especial atención en Laurita Fernández y muchas de sus ex parejas). Y así, como quien no quiere la cosa, Nico no titubeó a la hora de darle follow a la ex Combate, alimentando aún más los rumores de reconciliación con la ahora conductora.

Pero la sorpresa la dio nada más y nada menos que Eugenia "la China" Suárez, ex de Cabré y mamá de su hija, Rufina. Atenta al desembarco del actor en Instagram, la rubia quiso darle una cálida bienvenida, pero sufrió lo que en el barrio denominan una "filosa cortada de cara".

¿Qué fue lo que pasó? Ni bien activó Cabré su perfil, Eugenia le dio "follow" al instante. Y esperó. Esperó varias horas. Esperó varios días. Hasta que comprendió que su ex no tenía la menor intención de vincularse con ella desde las redes y, atenta al desaire, la "China" decidió dejar de seguirlo.