La Corte confirmó que el juicio contra Cristina empezará el próximo martes

La Corte Suprema de Justicia informó hoy que la solicitud al Tribunal Oral Federal N°2 de revisar el expediente de la causa "Vialidad", en donde se investiga a la ex presidenta Cristina Fernández por el redireccionamiento de la obra pública, "no suspende el juicio oral en trámite". Es decir, ratificó que el procedimiento contra la ex mandataria comenzará el próximo martes 21 de mayo, como estaba previsto.