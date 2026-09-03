La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a ocho años de prisión para Sergio Urribarri, quien fue dos veces gobernador de Entre Ríos por el kirchnerismo y embajador en Israel, por los delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado en cinco causas que tramitaron los tribunales provinciales. La condena lleva aparejada, además, la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso extraordinario de la defensa del exgobernador por considerarlo inadmisible. La misma suerte corrieron los planteos de los otros condenados en el expediente.

Urribarri, que ya había estado preso, había sido liberado en enero de 2025 tras un fallo de la Corte provincial. Fijó domicilio en la ciudad de Concordia.

La Fiscalía pedirá hoy mismo la detención de Uribarri, Pedro Báez, su exministro de Cultura, y de Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador.

El exgobernador –aliado del kirchnerismo y que durante el gobierno de Alberto Fernández fue embajador en Israel– fue condenado el 7 de abril de 2022 y esa sentencia fue confirmada por la Casación de Entre Ríos en 2023.

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Fuente: La Nación