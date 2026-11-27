La crecida mantiene en alerta a varias localidades entrerrianas: hay evacuados y familias autoevacuadas
Aunque el panorama meteorológico es verde en toda la provincia, el Río Paraná continúa por encima de los niveles de evacuación en varias localidades. En la capital provincial hay 12 personas alojadas en un punto de evacuación, 50 familias autoevacuadas y 62 personas aisladas.
El Gobierno de Entre Ríos continúa con el monitoreo permanente de la situación hídrica y meteorológica en el territorio provincial.
Según el informe de Defensa Civil, este viernes es verde la situación meteorológica en toda la provincia. Se registran personas evacuadas y autoevacuadas.
La Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, dio a conocer un nuevo relevamiento sobre el comportamiento de los cursos fluviales y la situación de las localidades ribereñas. El panorama continúa bajo seguimiento técnico y coordinación con las autoridades municipales.
De acuerdo con el informe, persiste una situación de color verde para todo Entre Ríos, según los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y del Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sina).
Situación por localidad
LA PAZ
La Paz 5.99 ALERTA ESTACIONARIO
Altura de alerta 5.80 mts
Altura de evacuación 6.15 mts
Cantidad de evacuados: 1 familia
Cantidad de autoevacuados: 9 familias
HERNANDARIAS
Hernandarias 6.04 mts. EVACUACIÓN ESTACIONARIO
Altura de alerta 5.50 mts
Altura de evacuación 6.00 mts
Cantidad de evacuados: 0
PARANÁ
Paraná 5.49 EVACUACIÓN ESTACIONARIO
Altura de alerta 4.70 mts
Altura de evacuación 5.00 mts
Cantidad de evacuados: 12 personas en punto de evacuación (mirador de Bajada Grande)
Cantidad de autoevacuados: 50 familias
Cantidad de aislados: 62 personas
- Conforme con la información por parte de las autoridades de Protección Civil Municipal
DIAMANTE
Diamante 5.75 EVACUACIÓN CRECE
Altura de alerta 5.30 mts
Altura de evacuación 5.50 mts
LAS CUEVAS
Cantidad de autoevacuados: 6 familias
Cantidad de aislados: 15 familias
- Según lo informado por la presidente comunal vía telefónica con el coordinador de zona
VICTORIA
Victoria 5.36 EVACUACIÓN ESTACIONARIO
Altura de alerta 4.60 mts
Altura de evacuación 4.90 mts
Cantidad de evacuados: 2 familias.
Cantidad de autoevacuados: 23 personas
- Conforme con la información por parte de las autoridades de Protección Civil Municipal
IBICUY
Ibicuy 1.60 ESTACIONARIO
Altura de alerta 2.00 mts
Altura de evacuación 2.30 mts
Cantidad de evacuados: 0
PARANACITO
Paranacito 2.10 ESTACIONARIO
Altura de alerta 2.30 mts
Altura de evacuación 2.60 mts
Cantidad de evacuados: 0.